Зеленский уже поздравил прозападного Дана с победой на выборах в Румынии: подсчитали 99,5% голосов

После обработки более 99,5% протоколов с избирательных участков во втором туре президентских выборов прозападный кандидат Никушор Дан сохраняет отрыв от пророссийского Джордже Симиона.

Источник: данные румынского Центризбиркома, президент Владимир Зеленский в Х

Детали: За пост президента соревнуются ультраправый пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион, которому Украина и Молдова запретили въезд из-за угрозы нацбезопасности, и проевропейский беспартийный мэр Бухареста Никушор Дан.

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По имеющимся данным, Никушор Дан получает преимущество - сейчас у него 53,92% голосов. Джордже Симион сейчас имеет 46,08%.

Таким образом, мэр Бухареста однозначный победитель избирательной гонки.

Mulțumesc!

Ne vedem în câteva minute la Cișmigiu! pic.twitter.com/uxwfTzYPmN РЕКЛАМА: May 18, 2025

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Никушора Дана с исторической победой на президентских выборах в Румынии.

Прямая речь Зеленского: "Для Украины - как соседа и друга - важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет. Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу.

Мы всегда с большим уважением будем относиться к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый трудный период нашей истории.

Дорогие румыны, вы всегда можете рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера

Рассчитываю на дальнейшее развитие стратегического партнерства между нашими дружественными государствами ради их стабильности, безопасности и благополучия".

Напомним:

О возможных последствиях выборов читайте в статье "Чего ждать от „пророссийской" Румынии: что случилось с соседями и что изменит победа Симиона"