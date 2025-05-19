Зеленский уже поздравил прозападного Дана с победой на выборах в Румынии: подсчитали 99,5% голосов
После обработки более 99,5% протоколов с избирательных участков во втором туре президентских выборов прозападный кандидат Никушор Дан сохраняет отрыв от пророссийского Джордже Симиона.
Источник: данные румынского Центризбиркома, президент Владимир Зеленский в Х
Детали: За пост президента соревнуются ультраправый пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион, которому Украина и Молдова запретили въезд из-за угрозы нацбезопасности, и проевропейский беспартийный мэр Бухареста Никушор Дан.
По имеющимся данным, Никушор Дан получает преимущество - сейчас у него 53,92% голосов. Джордже Симион сейчас имеет 46,08%.
Таким образом, мэр Бухареста однозначный победитель избирательной гонки.
Mulțumesc!
Ne vedem în câteva minute la Cișmigiu! pic.twitter.com/uxwfTzYPmN— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 18, 2025РЕКЛАМА:
Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Никушора Дана с исторической победой на президентских выборах в Румынии.
Прямая речь Зеленского: "Для Украины - как соседа и друга - важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет. Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу.
Мы всегда с большим уважением будем относиться к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый трудный период нашей истории.
Дорогие румыны, вы всегда можете рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера
Рассчитываю на дальнейшее развитие стратегического партнерства между нашими дружественными государствами ради их стабильности, безопасности и благополучия".
Напомним:
- Симион объявил себя победителем выборов президента Румынии и не планирует признавать поражение.
- Ранее сообщалось, что экзит-полл прогнозирует поражение пророссийского Симиона, но все решат голоса диаспоры.
О возможных последствиях выборов читайте в статье "Чего ждать от „пророссийской" Румынии: что случилось с соседями и что изменит победа Симиона"