Трамп побажав Байдену одужання і заявив, що засмучений через його хворобу
Понеділок, 19 травня 2025, 01:43
Президент США Дональд Трамп заявив, що він "засмучений" після того, як у його попередника і суперника Джо Байдена діагностували рак простати.
Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, The Independent
Пряма мова Трампа: "Ми з Меланією засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо наші найтепліші і найкращі побажання Джилл і родині, а також бажаємо Джо швидкого і успішного одужання".
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Нагадаємо:
- У експрезидента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістки.
- 82-річний Байден залишив посаду в січні, ставши найстаршим президентом в американській історії.