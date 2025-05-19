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Трамп побажав Байдену одужання і заявив, що засмучений через його хворобу

Альона Мазуренко Понеділок, 19 травня 2025, 01:43
Трамп побажав Байдену одужання і заявив, що засмучений через його хворобу
Дональд Трамп, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "засмучений" після того, як у його попередника і суперника Джо Байдена діагностували рак простати.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, The Independent

Пряма мова Трампа: "Ми з Меланією засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо наші найтепліші і найкращі побажання Джилл і родині, а також бажаємо Джо швидкого і успішного одужання".

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Нагадаємо:

  • У експрезидента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістки.
  • 82-річний Байден залишив посаду в січні, ставши найстаршим президентом в американській історії.

ТрампБайденСША
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