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Трамп пожелал Байдену выздоровления и заявил, что расстроен из-за его болезни

Алена МазуренкоПонедельник, 19 мая 2025, 01:43
Трамп пожелал Байдену выздоровления и заявил, что расстроен из-за его болезни
Дональд Трамп, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "расстроен" после того, как у его предшественника и соперника Джо Байдена диагностировали рак простаты.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, The Independent

Прямая речь Трампа: "Мы с Меланией расстроены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем наши самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а также желаем Джо быстрого и успешного выздоровления".

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Напомним:

  • У экс-президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости.
  • 82-летний Байден покинул пост в январе, став самым пожилым президентом в американской истории.

ТрампБайденСША
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