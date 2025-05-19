Трамп пожелал Байдену выздоровления и заявил, что расстроен из-за его болезни

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "расстроен" после того, как у его предшественника и соперника Джо Байдена диагностировали рак простаты.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, The Independent

Прямая речь Трампа: "Мы с Меланией расстроены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем наши самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а также желаем Джо быстрого и успешного выздоровления".

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