Трамп пожелал Байдену выздоровления и заявил, что расстроен из-за его болезни
Понедельник, 19 мая 2025, 01:43
Президент США Дональд Трамп заявил, что он "расстроен" после того, как у его предшественника и соперника Джо Байдена диагностировали рак простаты.
Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, The Independent
Прямая речь Трампа: "Мы с Меланией расстроены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем наши самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а также желаем Джо быстрого и успешного выздоровления".
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Напомним:
- У экс-президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости.
- 82-летний Байден покинул пост в январе, став самым пожилым президентом в американской истории.