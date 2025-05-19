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Проросійський Сіміон визнав поразку на виборах президента Румунії

Альона Мазуренко Понеділок, 19 травня 2025, 02:17
Проросійський Сіміон визнав поразку на виборах президента Румунії
Джордже Сіміон, фото з його Facebook

Проросійський лідер партії AUR Джордже Сіміон визнав поразку на виборах президента Румунії і привітав з перемогою свого опонента проєвропейського кандитата позапартійного мера Бухареста Нікушора Дана.

Джерело: Сіміон у відеозверненні в Facebook

Пряма мова: "Я хотів би привітати мого опонента Нікушора Дана, він виграв вибори, це була воля румунського народу. Я дякую понад 5 мільйонам румунів, які довірилися мені".

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Деталі: Також Сіміон закликав своїх прихильників продовжувати "боротьбу за справедливість, за правду, за природну сім'ю, християнську віру і свободу".

Сіміон, який набрав трохи більше 5,2 мільйона голосів визнав, що відчуває "гіркий смак поразки".

Дан став новим обраним президентом Румунії після обробки 99,82% протоколів з виборчих дільниць у країні та за кордоном. У відсотковому співвідношенні Дан отримав 53,78%, а Сіміон - 46,22%. За Нікушера Дана проголосували понад 6 мільйонів румунів.

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Нагадаємо:

Про можливі наслідки виборів читайте у статті "Чого чекати від "проросійської" Румунії: що сталося із сусідами та що змінить перемога Сіміона".

Румуніявибори
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