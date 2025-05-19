Пророссийский Симион признал поражение на выборах президента Румынии

Пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил с победой своего оппонента проевропейского кандитата беспартийного мэра Бухареста Никушора Дана.

Источник: Симион в видеообращении в Facebook

Прямая речь: "Я хотел бы поздравить моего оппонента Никушора Дана, он выиграл выборы, это была воля румынского народа. Я благодарю более 5 миллионов румын, которые доверились мне".

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Детали: Также Симион призвал своих сторонников продолжать "борьбу за справедливость, за правду, за естественную семью, христианскую веру и свободу".

Симион, который набрал чуть более 5,2 миллиона голосов признал, что чувствует "горький вкус поражения".

Дан стал новым избранным президентом Румынии после обработки 99,82% протоколов с избирательных участков в стране и за рубежом. В процентном соотношении Дан получил 53,78%, а Симион - 46,22%. За Никушера Дана проголосовали более 6 миллионов румын.

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Напомним:

О возможных последствиях выборов читайте в статье "Чего ждать от „пророссийской" Румынии: что случилось с соседями и что изменит победа Симиона"