Росіяни вдарили по Херсону: 1 загибла і 3 поранених
Понеділок, 19 травня 2025, 07:09
Одна людина загинула та ще троє дістали поранення внаслідок російського удару по Херсону близько 22:30 18 травня.
Джерело: Херсонська міська військова адміністрація в Telegram
Деталі: росіяни гатили по житлових кварталах Херсона.
"Травми, несумісні з життям, внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок отримала 75-річна жінка", – повідомили в МВА.
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Чоловіка 76 років та двох жінок 53 років доставили до лікарні. У них контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.