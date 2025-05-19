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Росіяни вдарили по Херсону: 1 загибла і 3 поранених

Ірина БалачукПонеділок, 19 травня 2025, 07:09
Росіяни вдарили по Херсону: 1 загибла і 3 поранених
Наслідки російських ударів по Херсонщині. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Одна людина загинула та ще троє дістали поранення внаслідок російського удару по Херсону близько  22:30 18 травня.

Джерело: Херсонська міська військова адміністрація в Telegram

Деталі: росіяни гатили по житлових кварталах Херсона.

"Травми, несумісні з життям, внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок отримала 75-річна жінка", – повідомили в МВА.

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Чоловіка 76 років та двох жінок 53 років доставили до лікарні. У них контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Херсонвійнажертви
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