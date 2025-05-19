Россияне ударили по Херсону: 1 погибшая и 3 раненых
Понедельник, 19 мая 2025, 07:09
Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате российского удара по Херсону около 22:30 18 мая.
Источник: Херсонская городская военная администрация в Telegram
Детали: россияне били по жилым кварталам Херсона.
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"Травмы, несовместимые с жизнью, в результате прямого попадания вражеского снаряда в дом получила 75-летняя женщина", – сообщили в ГВА.
Мужчину 76 лет и двух женщин 53 лет доставили в больницу. У них контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.