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ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів за добу

Ірина БалачукПонеділок, 19 травня 2025, 07:28
ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 040 окупантів та понад 240 одиниць озброєння і військової техніки росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 974 770 (+1 040) осіб,
  • танків – 10 833 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22 562 (+5) од,
  • артилерійських систем – 28 009 (+29) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 503 (+118) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48 988 (+88) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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