ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів за добу
Понеділок, 19 травня 2025, 07:28
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 040 окупантів та понад 240 одиниць озброєння і військової техніки росіян.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 974 770 (+1 040) осіб,
- танків – 10 833 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 22 562 (+5) од,
- артилерійських систем – 28 009 (+29) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 503 (+118) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 988 (+88) од.
Дані уточнюються.