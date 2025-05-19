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ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов за сутки

Ирина БалачукПонедельник, 19 мая 2025, 07:28
ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 040 оккупантов и более 240 единиц вооружения и военной техники россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 974 770 (+1 040) человек,
  • танков – 10 833 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 562 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 28 009 (+29) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 503 (+118) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 48 988 (+88) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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