На Сумщині 6 "прильотів" дронів: пошкоджено інфраструктуру підприємства, є поранений – ОВА 

Наслідки російських ударів на Сумщині. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Уночі 19 травня російські окупанти атакували безпілотниками Сумську область, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру підприємства, одна людина дістала поранення.

Джерело: Сумська ОВА в Telegram, ДСНС в Facebook

Дослівно ОВА: "У Шосткинській громаді, попередньо, є влучання шести безпілотників. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств".

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Деталі: Зазначається, що аварійно-рятувальна операція ще триває, наслідки російської атаки з’ясовуються.

Згодом в ОВА додали, що у Шосткінській громаді дістав поранення 44-річний охоронець підприємства. Також внаслідок російської атаки пошкоджено чотири будинки.

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Пізніше у ДСНС повідомили, що рятувальники Сумщини двічі ліквідовували пожежі, що виникали через ворожі атаки.

Зокрема, вночі 19 травня російські безпілотники завдали ударів по Конотопському та Шосткинському районах, внаслідок чого горіли нежитлові будівлі.

"Щоб приборкати ці пожежі, рятувальникам довелося працювати до самого ранку. Усі осередки горіння ліквідовано. Вогонь не перекинувся на розташовані поряд будівлі", – підсумували в ДСНС.