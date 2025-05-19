6 российских дронов попали по Сумщине: повреждена инфраструктура предприятия, есть раненый – ОВА
Понедельник, 19 мая 2025, 07:39
Ночью 19 мая российские оккупанты атаковали беспилотниками Сумскую область, в результате чего повреждена инфраструктура предприятия, один человек получил ранение.
Источник: Сумская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "В Шосткинской общине, предварительно, есть попадание шести беспилотников. Повреждена инфраструктура одного из предприятий".
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Детали: Аварийно-спасательная операция еще продолжается.
Последствия российской атаки выясняются.
Позже в ОВА добавили, что в Шосткинской общине получил ранение 44-летний охранник предприятия. Также в результате российской атаки повреждены четыре дома.