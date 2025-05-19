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6 российских дронов попали по Сумщине: повреждена инфраструктура предприятия, есть раненый – ОВА

Ирина БалачукПонедельник, 19 мая 2025, 07:39
6 российских дронов попали по Сумщине: повреждена инфраструктура предприятия, есть раненый – ОВА
Последствия российских ударов на Сумщине. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью 19 мая российские оккупанты атаковали беспилотниками Сумскую область, в результате чего повреждена инфраструктура предприятия, один человек получил ранение.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "В Шосткинской общине, предварительно, есть попадание шести беспилотников. Повреждена инфраструктура одного из предприятий".

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Детали: Аварийно-спасательная операция еще продолжается.

Последствия российской атаки выясняются.

Позже в ОВА добавили, что в Шосткинской общине получил ранение 44-летний охранник предприятия. Также в результате российской атаки повреждены четыре дома.

Сумская областьбеспилотники
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