Росіяни атакували 112-ма БпЛА: ППО знешкодила 76 дронів

У ніч на 19 травня російські загарбники атакували Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: командування Повітряних сил у Facebook

Деталі: Станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі та в центрі країни.

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41 дрон збито вогневими засобами ураження, 35 були локаційно втрачені, подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина..

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.