Россияне атаковали 112-ю БпЛА: ПВО обезвредила 76 дронов

В ночь на 19 мая российские захватчики атаковали Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Источник: командование Воздушных сил в Facebook

Детали: По состоянию на 9.00 противовоздушной обороной обезврежено 76 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере и в центре страны.

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41 дрон сбит огневыми средствами поражения, 35 были локально потеряны, подавлены РЭБ (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.