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В Україні з 2022 року затримали 78 військових на хабарництві – ОГП

Ангеліна Страшкулич, Олександр ШумілінПонеділок, 19 травня 2025, 11:54
В Україні з 2022 року затримали 78 військових на хабарництві – ОГП
Фото ілюстративне

Із початку 2022 року в Україні затримали 78 військовослужбовців на отриманні неправомірної вигоди, 30 із них засудили.

Джерело: стаття УП "Бізнес на "бойових" виплатах і масове СЗЧ. Як нове командування "піднімає з колін" 155-ту механізовану бригаду"

Деталі: За відомостями, наданими Офісом генерального прокурора у відповідь на запит УП, із початку 2022 до квітня 2025 років правоохоронці затримали 78 військових, які вчинили кримінальне правопорушення за статтею 368 ККУ – прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди.

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Відповідь ОГП на запит УП

Впродовж 2022 – 2025 років суди винесли 30 вироків за цей злочин.

 
Статистика затриманих і засуджених за отримання неправомірної вигоди військових

Передісторія: 

  • На початку травня силовики затримали в.о. командира батальйону безпілотних систем 155-ої окремої механізованої бригади підполковника Святослава Шумського. За даними правоохоронців, військовий посадовець вимагав із підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.
  • Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою на гауптвахті строком на 60 діб з альтернативою застави у 49 мільйонів гривень.

Офіс генпрокурораармія
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