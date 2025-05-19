В Україні з 2022 року затримали 78 військових на хабарництві – ОГП

Із початку 2022 року в Україні затримали 78 військовослужбовців на отриманні неправомірної вигоди, 30 із них засудили.

Джерело: стаття УП "Бізнес на "бойових" виплатах і масове СЗЧ. Як нове командування "піднімає з колін" 155-ту механізовану бригаду"

Деталі: За відомостями, наданими Офісом генерального прокурора у відповідь на запит УП, із початку 2022 до квітня 2025 років правоохоронці затримали 78 військових, які вчинили кримінальне правопорушення за статтею 368 ККУ – прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди.

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Відповідь ОГП на запит УП

Впродовж 2022 – 2025 років суди винесли 30 вироків за цей злочин.

Статистика затриманих і засуджених за отримання неправомірної вигоди військових

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