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В Украине с 2022 года задержали 78 военных на взяточничестве - ОГП

Ангелина Страшкулич, Александр ШумилинПонедельник, 19 мая 2025, 11:54
В Украине с 2022 года задержали 78 военных на взяточничестве - ОГП
Фото иллюстративное

С начала 2022 года в Украине задержали 78 военнослужащих на получении неправомерной выгоды, 30 из них осудили.

Источник: статья УП "Бизнес на „боевых" выплатах и массовое СЗЧ. Как новое командование „поднимает с колен" 155-ю механизированную бригаду"

Детали: По сведениям, предоставленным Офисом генерального прокурора в ответ на запрос УП, с начала 2022 до апреля 2025 года правоохранители задержали 78 военных, совершивших уголовное преступление по статье 368 УК - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды.

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Ответ ОГП на запрос УП

В течение 2022 - 2025 годов суды вынесли 30 приговоров за это преступление.

 
Статистика задержанных и осужденных за получение неправомерной выгоды военных

Предыстория:

  • В начале мая силовики задержали и.о. командира батальона беспилотных систем 155-й отдельной механизированной бригады подполковника Святослава Шумского. По данным правоохранителей, военный чиновник требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой.
  • Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей на гауптвахте сроком на 60 суток с альтернативой залога в 49 миллионов гривен.

Офис генпрокурораармия
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