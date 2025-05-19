В Украине с 2022 года задержали 78 военных на взяточничестве - ОГП

С начала 2022 года в Украине задержали 78 военнослужащих на получении неправомерной выгоды, 30 из них осудили.

Источник: статья УП "Бизнес на „боевых" выплатах и массовое СЗЧ. Как новое командование „поднимает с колен" 155-ю механизированную бригаду"

Детали: По сведениям, предоставленным Офисом генерального прокурора в ответ на запрос УП, с начала 2022 до апреля 2025 года правоохранители задержали 78 военных, совершивших уголовное преступление по статье 368 УК - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды.

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Ответ ОГП на запрос УП

В течение 2022 - 2025 годов суды вынесли 30 приговоров за это преступление.

Статистика задержанных и осужденных за получение неправомерной выгоды военных

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