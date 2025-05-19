В Украине с 2022 года задержали 78 военных на взяточничестве - ОГП
Понедельник, 19 мая 2025, 11:54
С начала 2022 года в Украине задержали 78 военнослужащих на получении неправомерной выгоды, 30 из них осудили.
Источник: статья УП "Бизнес на „боевых" выплатах и массовое СЗЧ. Как новое командование „поднимает с колен" 155-ю механизированную бригаду"
Детали: По сведениям, предоставленным Офисом генерального прокурора в ответ на запрос УП, с начала 2022 до апреля 2025 года правоохранители задержали 78 военных, совершивших уголовное преступление по статье 368 УК - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды.
Реклама:
В течение 2022 - 2025 годов суды вынесли 30 приговоров за это преступление.
Предыстория:
- В начале мая силовики задержали и.о. командира батальона беспилотных систем 155-й отдельной механизированной бригады подполковника Святослава Шумского. По данным правоохранителей, военный чиновник требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой.
- Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей на гауптвахте сроком на 60 суток с альтернативой залога в 49 миллионов гривен.