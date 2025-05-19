Фінляндія постачатиме Україні зброю коштом доходів від заморожених активів РФ

Фінляндія стала однією з учасниць програми ЄС, яка передбачає надання Україні військової допомоги за рахунок доходів від заморожених у Європі російських активів, йдеться про суму у 90 млн євро.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Міністерство оборони Фінляндії

Деталі: Угода з Єврокомісією передбачає, що Фінляндія передаватиме Україні боєприпаси великого калібру. Їх купуватимуть у фінського оборонпрому та оплачуватимуть коштами з доходів від заморожених російських активів, які будуть передаватися через Європейський фонд миру. Загальна сума складатиме 90 млн євро.

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За словами міністра оборони Антті Хяккянена, така схема одночасно забезпечує робочі місця фінській оборонній промисловості і надає підтримку Україні.

"Цей новий пакет, поруч з нашою національною програмою підтримки на 660 млн євро, сприятиме розбудові міцнішого зв’язку між фінським ОПК і підтримкою Фінляндією України. Це чудовий приклад того, на що спроможний фінський ОПК, і це засвідчує, що наші інвестиції у потужності виробництва дають результат", – заявив міністр.

Передісторія:

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Данія 18 травня оголосила пакет довгострокової військової підтримки України на близько 560 млн євро.

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