Фінляндія постачатиме Україні зброю коштом доходів від заморожених активів РФ
Фінляндія стала однією з учасниць програми ЄС, яка передбачає надання Україні військової допомоги за рахунок доходів від заморожених у Європі російських активів, йдеться про суму у 90 млн євро.
Джерело: "Європейська правда" з посилання на Міністерство оборони Фінляндії
Деталі: Угода з Єврокомісією передбачає, що Фінляндія передаватиме Україні боєприпаси великого калібру. Їх купуватимуть у фінського оборонпрому та оплачуватимуть коштами з доходів від заморожених російських активів, які будуть передаватися через Європейський фонд миру. Загальна сума складатиме 90 млн євро.
За словами міністра оборони Антті Хяккянена, така схема одночасно забезпечує робочі місця фінській оборонній промисловості і надає підтримку Україні.
"Цей новий пакет, поруч з нашою національною програмою підтримки на 660 млн євро, сприятиме розбудові міцнішого зв’язку між фінським ОПК і підтримкою Фінляндією України. Це чудовий приклад того, на що спроможний фінський ОПК, і це засвідчує, що наші інвестиції у потужності виробництва дають результат", – заявив міністр.
Передісторія:
- Данія 18 травня оголосила пакет довгострокової військової підтримки України на близько 560 млн євро.
Читайте також, чому заморожені в ЄС російські активи можуть віддати не Україні.