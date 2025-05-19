Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фінляндія постачатиме Україні зброю коштом доходів від заморожених активів РФ

Марія Ємець, Ірина БалачукПонеділок, 19 травня 2025, 12:07
Фінляндія постачатиме Україні зброю коштом доходів від заморожених активів РФ
155-мм артилерійські снаряди. Фото ілюстративне з Getty images

Фінляндія стала однією з учасниць програми ЄС, яка передбачає надання Україні військової допомоги за рахунок доходів від заморожених у Європі російських активів, йдеться про суму у 90 млн євро.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Міністерство оборони Фінляндії

Деталі: Угода з Єврокомісією передбачає, що Фінляндія передаватиме Україні боєприпаси великого калібру. Їх купуватимуть у фінського оборонпрому та оплачуватимуть коштами з доходів від заморожених російських активів, які будуть передаватися через Європейський фонд миру. Загальна сума складатиме 90 млн євро. 

Реклама:

За словами міністра оборони Антті Хяккянена, така схема одночасно забезпечує робочі місця фінській оборонній промисловості і надає підтримку Україні. 

"Цей новий пакет, поруч з нашою національною програмою підтримки на 660 млн євро, сприятиме розбудові міцнішого зв’язку між фінським ОПК і підтримкою Фінляндією України. Це чудовий приклад того, на що спроможний фінський ОПК, і це засвідчує, що наші інвестиції у потужності виробництва дають результат", – заявив міністр.  

Передісторія:

РЕКЛАМА:

Читайте також, чому заморожені в ЄС російські активи можуть віддати не Україні.

ФінляндіяУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Польщі підбили остаточні підсумки першого туру виборів президента
фотоВкрав прилади нічного бачення на понад 4 млн: на Сумщині військового засудили на 10 років
СБУ морськими та повітряними дронами знищила російську РЛС і склади у Чорному морі
У Румунії підрахували 100% голосів: проєвропейський Дан стане наступним президентом
FT: Мерц намагається примирити Мелоні і Макрона, які посварилися через переговори щодо України
Зеленський уже привітав прозахідного Дана з перемогою на виборах в Румунії: підрахували 99,5% голосів
Усі новини...
Фінляндія
Лідери Фінляндії та Норвегії висловили обережний оптимізм щодо "перемирʼя" в Україні
Фінляндія пропонує ввести мита на весь імпорт з Росії до Євросоюзу
У Фінляндії розбився винищувач Hornet, пілот катапультувався
Останні новини
12:22
Зірвався зі снігового карнизу: на Драгобраті загинув турист з Києва
12:07
Фінляндія постачатиме Україні зброю коштом доходів від заморожених активів РФ
12:06
Sony масово блокує акаунти росіян у PlayStation
12:00
фотоЗбирався підірвати ТЦК у Києві: СБУ схопила неповнолітнього, який вже палив авто військових
11:56
Переможний ювілей Red Bull, шаленство у гонці та невезучий Алонсо: підсумки етапу Формули-1 в Імолі
11:54
Гральний бізнес збільшує сплату податків до бюджету, але є нюанс
11:54
В Україні з 2022 року затримали 78 військових на хабарництві – ОГП
11:53
"Жодної поваги до країни": на столичному авторинку виявили числення порушення "мовного" закону
11:50
В Україні змінились ціни на помідори: скільки вони коштують
11:35
У Польщі підбили остаточні підсумки першого туру виборів президента
Усі новини...
Реклама:
Реклама: