Финляндия будет поставлять Украине оружие за счет доходов от замороженных активов РФ
Финляндия стала одной из участниц программы ЕС, которая предусматривает предоставление Украине военной помощи за счет доходов от замороженных в Европе российских активов, речь идет о сумме в 90 млн евро.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Финляндии
Детали: Соглашение с Еврокомиссией предусматривает, что Финляндия будет передавать Украине боеприпасы крупного калибра. Их будут покупать у финского оборонпрома и оплачивать средствами из доходов от замороженных российских активов, которые будут передаваться через Европейский фонд мира. Общая сумма составит 90 млн евро.
По словам министра обороны Антти Хяккянена, такая схема одновременно обеспечивает рабочие места финской оборонной промышленности и оказывает поддержку Украине.
"Этот новый пакет, наряду с нашей национальной программой поддержки на 660 млн евро, будет способствовать развитию крепкой связи между финским ОПК и поддержкой Финляндией Украины. Это прекрасный пример того, на что способен финский ОПК, и это показывает, что наши инвестиции в мощности производства дают результат", – заявил министр.
Предыстория:
- Дания 18 мая объявила о пакете долгосрочной военной поддержки Украины на сумму около 560 млн евро.
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