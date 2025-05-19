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Финляндия будет поставлять Украине оружие за счет доходов от замороженных активов РФ

Мария Емец, Ирина БалачукПонедельник, 19 мая 2025, 12:07
Финляндия будет поставлять Украине оружие за счет доходов от замороженных активов РФ
155-мм артиллерийские снаряды. Фото иллюстративное с Getty images

Финляндия стала одной из участниц программы ЕС, которая предусматривает предоставление Украине военной помощи за счет доходов от замороженных в Европе российских активов, речь идет о сумме в 90 млн евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Финляндии

Детали: Соглашение с Еврокомиссией предусматривает, что Финляндия будет передавать Украине боеприпасы крупного калибра. Их будут покупать у финского оборонпрома и оплачивать средствами из доходов от замороженных российских активов, которые будут передаваться через Европейский фонд мира. Общая сумма составит 90 млн евро.

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По словам министра обороны Антти Хяккянена, такая схема одновременно обеспечивает рабочие места финской оборонной промышленности и оказывает поддержку Украине.

"Этот новый пакет, наряду с нашей национальной программой поддержки на 660 млн евро, будет способствовать развитию крепкой связи между финским ОПК и поддержкой Финляндией Украины. Это прекрасный пример того, на что способен финский ОПК, и это показывает, что наши инвестиции в мощности производства дают результат", – заявил министр. 

Предыстория:

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ФинляндияУкраинаоружие
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