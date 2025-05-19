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СБУ затримала російського агента, який шпигував за українськими військовими на Чернігівщині

Українська правдаПонеділок, 19 травня 2025, 14:04
СБУ затримала російського агента, який шпигував за українськими військовими на Чернігівщині
СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента, який збирав розвідувальні дані про позиції та переміщення Сил оборони України у прикордонних районах Чернігівської області.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "За інструкцією російської спецслужби агент мав виявити і передати окупантам координати місцевих блокпостів, командно-спостережних пунктів та логістичних центрів Сил оборони. Також він намагався розвідати основні маршрути переміщення військового транспорту".

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Деталі: За даними СБУ, 42-річний безробітний місцевий житель шукав "легкий заробіток" у Telegram і погодився на співпрацю з російською воєнною розвідкою.

За завданням кураторів з ГРУ, агент мав передати окупантам координати блокпостів, командно-спостережних пунктів, логістичних центрів та маршрути пересування українських військових.

Чоловік приховано фіксував позиції українських військових на телефон, зокрема в прикордонній зоні.

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Оперативники СБУ викрили і затримали агента, задокументувавши його злочинну діяльність. Під час обшуків вилучено мобільний телефон, який він використовував для зв’язку з ворогом.

Наразі йому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Що цьому передувало:

  • 19 травня стало відомо, що Служби безпеки України затримала "на гарячому" в Києві 17-річного хлопця, який за завданням російських спецслужб збирався підірвати адміністративну будівлю столичного ТЦК.

СБУЧернігівська область
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