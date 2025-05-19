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СБУ задержала российского агента, который шпионил за украинскими военными в Черниговской области

Украинская правдаПонедельник, 19 мая 2025, 14:04
СБУ задержала российского агента, который шпионил за украинскими военными в Черниговской области
СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента, который собирал разведданные о позициях и передвижении Сил обороны Украины в приграничных районах Черниговской области.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "По инструкции российской спецслужбы агент должен был выявить и передать оккупантам координаты местных блокпостов, командно-наблюдательных пунктов и логистических центров Сил обороны. Также он пытался разведать основные маршруты перемещения военной техники".

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Детали: По данным СБУ, 42-летний безработный местный житель искал "лёгкий заработок" в Telegram и согласился на сотрудничество с российской военной разведкой.

По заданию кураторов из ГРУ агент должен был передать российским оккупантам координаты блокпостов, командно-наблюдательных пунктов, логистических центров и маршруты передвижения украинских военных.

Мужчина тайно фиксировал позиции украинских защитников на свой телефон, в частности в приграничной зоне.

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Оперативники СБУ разоблачили и задержали агента, задокументировав его преступную деятельность. Во время обысков был изъят мобильный телефон, который он использовал для связи с врагом.

В настоящее время ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершённая в условиях военного положения. Подозреваемый находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что предшествовало:

  • 19 мая стало известно, что Служба безопасности Украины задержала "с поличным" в Киеве 17-летнего юношу, который по заданию российских спецслужб собирался взорвать административное здание столичного ТЦК.

СБУЧерниговская область
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