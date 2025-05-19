СБУ задержала российского агента, который шпионил за украинскими военными в Черниговской области
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента, который собирал разведданные о позициях и передвижении Сил обороны Украины в приграничных районах Черниговской области.
Источник: Служба безопасности Украины
Дословно: "По инструкции российской спецслужбы агент должен был выявить и передать оккупантам координаты местных блокпостов, командно-наблюдательных пунктов и логистических центров Сил обороны. Также он пытался разведать основные маршруты перемещения военной техники".
Детали: По данным СБУ, 42-летний безработный местный житель искал "лёгкий заработок" в Telegram и согласился на сотрудничество с российской военной разведкой.
По заданию кураторов из ГРУ агент должен был передать российским оккупантам координаты блокпостов, командно-наблюдательных пунктов, логистических центров и маршруты передвижения украинских военных.
Мужчина тайно фиксировал позиции украинских защитников на свой телефон, в частности в приграничной зоне.
Оперативники СБУ разоблачили и задержали агента, задокументировав его преступную деятельность. Во время обысков был изъят мобильный телефон, который он использовал для связи с врагом.
В настоящее время ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершённая в условиях военного положения. Подозреваемый находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Что предшествовало:
- 19 мая стало известно, что Служба безопасности Украины задержала "с поличным" в Киеве 17-летнего юношу, который по заданию российских спецслужб собирался взорвать административное здание столичного ТЦК.