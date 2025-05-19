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ЄС і Британія на саміті закликали РФ продемонструвати готовність до миру в Україні

Іванна Костіна, Українська правдаПонеділок, 19 травня 2025, 15:38
ЄС і Британія на саміті закликали РФ продемонструвати готовність до миру в Україні
Скриншот

ЄС і Британія під час першого після Brexit двостороннього саміту закликали Росію до повного і безумовного припинення вогню в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву за результатами саміту

Деталі: У заяві керівники Британії і ЄС підтвердили рішуче засудження загарбницької війни Росії проти України і підтвердили тверду і незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Дослівно: "Ми також підтвердили нашу непохитну відданість наданню подальшої політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки України та її народу стільки часу, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це буде потрібно". 

Деталі: Лідери також висловили заклик до повного, безумовного припинення вогню та змістовних переговорів заради справжнього миру, спрямованих на припинення війни та відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

Дослівно: "Як і в минулому, зараз саме Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру". 

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Деталі: Лідери також підтвердили готовність продовжувати чинити тиск на Росію, в тому числі шляхом продовження санкцій та вжиття заходів для запобігання їх обходу, секторальних заходів та обмеження цін на нафту, а також шляхом забезпечення того, щоб російські суверенні активи залишалися знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою війну проти України та не відшкодує збитки, завдані цією війною.

Дослівно: "Ми зобов'язуємося забезпечити повну відповідальність за воєнні злочини та інші серйозні злочини, скоєні у зв'язку з загарбницькою війною Росії, в тому числі шляхом створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України". 

Деталі: Крім того, ЄС і Британія висловили підтримку відновленню та реконструкції України, згадавши в цьому контексті Конференцію з відновлення України в Італії в липні 2025 року.

Передісторія: 

  • Раніше цього дня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта прибули до Лондона на перший саміт Британія-ЄС.

Велика БританіяЄвропаРосіявійна
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