Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС и Великобритания на саммите призвали РФ продемонстрировать готовность к миру в Украине

Иванна Костина, Украинская правдаПонедельник, 19 мая 2025, 15:38
ЕС и Великобритания на саммите призвали РФ продемонстрировать готовность к миру в Украине
Скриншот

ЕС и Великобритания во время первого после Brexit двустороннего саммита призвали Россию к полному и безусловному прекращению огня в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление по итогам саммита

Детали: В заявлении лидеры Великобритании и ЕС решительно осудили агрессивную войну России против Украины и подтвердили твёрдую и неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах.

Реклама:

Дословно: "Мы также подтвердили нашу непоколебимую приверженность дальнейшему предоставлению политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине и её народу столько, сколько это потребуется, и настолько интенсивно, насколько это потребуется".

Детали: Лидеры также призвали к полному, безусловному прекращению огня и содержательным переговорам ради настоящего мира, направленным на прекращение войны и восстановление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

Дословно: "Как и в прошлом, сейчас именно Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира".

РЕКЛАМА:

Детали: Лидеры также подтвердили готовность продолжать давление на Россию, в том числе посредством продления санкций, принятия мер по предотвращению их обхода, секторальных ограничений и установления потолков цен на нефть. Также они подчеркнули, что российские суверенные активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою войну против Украины и не возместит нанесённый ущерб.

Дословно: "Мы обязуемся обеспечить полную ответственность за военные преступления и другие серьёзные преступления, совершённые в связи с агрессивной войной России, в том числе путём создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины".

Детали: Кроме того, ЕС и Великобритания выразили поддержку восстановлению и реконструкции Украины, упомянув в этом контексте Конференцию по восстановлению Украины, которая пройдёт в Италии в июле 2025 года.

Предыстория:

ВеликобританияЕвропаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Британия и ЕС подписывают историческую перезагрузку отношений после Brexit
В Польше задержали украинку за нелегальную перевозку афганцев из Беларуси
Финляндия будет поставлять Украине оружие за счет доходов от замороженных активов РФ
фотоСобирался взорвать ТЦК в Киеве: СБУ схватила несовершеннолетнего, который уже поджигал авто военных
В Польше подвели окончательные итоги первого тура выборов президента
фотоУкрал приборы ночного видения более чем на 4 млн: на Сумищине военного осудили на 10 лет
Все новости...
Великобритания
20 лет рабства: как Глейзеры захватили, реформировали и уничтожили "Манчестер Юнайтед"
Накануне разговора Трампа с Путиным Стармер обсудил с лидерами ЕС и США санкции против России
В Великобритании арестовали второго подозреваемого по делу о поджогах, связанных с премьером Стармером
Последние новости
15:56
Украине предложили подать на Северную Корею в Международный уголовный суд
15:54
Впервые в истории: в США хирурги пересадили мужчине донорский мочевой пузырь
15:53
В Одессе местные напали на активистов, демонтировавших советскую мемориальную доску
15:38
ЕС и Великобритания на саммите призвали РФ продемонстрировать готовность к миру в Украине
15:34
Румынская армия получила разрешение сбивать "заблудившиеся" дроны РФ в воздушном пространстве страны
15:27
Когда клиентам "Фридом финанс Украина" вернут деньги
15:25
За последний год киевские музеи заработали вдвое больше средств, чем в 2022 году
15:14
Литва подала в суд ООН на Беларусь из-за миграционного шантажа Лукашенко
15:02
В США одобрили новую вакцину против COVID-19: она предназначена только для определенных категорий людей
14:56
ВидеоВ России приговорили к 15 годам украинского военнослужащего за якобы "теракт" в Курской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: