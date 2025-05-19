ЕС и Великобритания на саммите призвали РФ продемонстрировать готовность к миру в Украине

ЕС и Великобритания во время первого после Brexit двустороннего саммита призвали Россию к полному и безусловному прекращению огня в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление по итогам саммита

Детали: В заявлении лидеры Великобритании и ЕС решительно осудили агрессивную войну России против Украины и подтвердили твёрдую и неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах.

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Дословно: "Мы также подтвердили нашу непоколебимую приверженность дальнейшему предоставлению политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине и её народу столько, сколько это потребуется, и настолько интенсивно, насколько это потребуется".

Детали: Лидеры также призвали к полному, безусловному прекращению огня и содержательным переговорам ради настоящего мира, направленным на прекращение войны и восстановление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

Дословно: "Как и в прошлом, сейчас именно Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира".

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Детали: Лидеры также подтвердили готовность продолжать давление на Россию, в том числе посредством продления санкций, принятия мер по предотвращению их обхода, секторальных ограничений и установления потолков цен на нефть. Также они подчеркнули, что российские суверенные активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою войну против Украины и не возместит нанесённый ущерб.

Дословно: "Мы обязуемся обеспечить полную ответственность за военные преступления и другие серьёзные преступления, совершённые в связи с агрессивной войной России, в том числе путём создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины".

Детали: Кроме того, ЕС и Великобритания выразили поддержку восстановлению и реконструкции Украины, упомянув в этом контексте Конференцию по восстановлению Украины, которая пройдёт в Италии в июле 2025 года.

Предыстория: