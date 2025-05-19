Румунська армія отримала дозвіл збивати "заблукалі" дрони РФ у повітряному просторі країни
Понеділок, 19 травня 2025, 15:34
Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який розширив повноваження армії й надає військовим право збивати безпілотники, які незаконно з’являються в повітряному просторі країни, зокрема й російські "заблукалі" БПЛА.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24
Деталі: Іліє Боложан підписав ухвалений парламентом закон, який дозволяє збивати у повітряному просторі Румунії дрони, які перебувають там незаконно, а також закон стосовно військових місій та операцій на території Румунії у мирний час.
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Нагадаємо:
- Роботу над законом почали після серії випадків, коли російські ударні БПЛА, якими атакували південь української Одеської області, залітали на територію Румунії. Його остаточно схвалили в парламенті у лютому 2025 року.
- Румунські ультраправі оскаржували закон у Конституційному суді, але програли.
- У березні Румунія підтвердила чергове падіння російського дрона на своїй території – у прикордонні неподалік українського Рені.