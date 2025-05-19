Румунська армія отримала дозвіл збивати "заблукалі" дрони РФ у повітряному просторі країни

Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який розширив повноваження армії й надає військовим право збивати безпілотники, які незаконно з’являються в повітряному просторі країни, зокрема й російські "заблукалі" БПЛА.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Іліє Боложан підписав ухвалений парламентом закон, який дозволяє збивати у повітряному просторі Румунії дрони, які перебувають там незаконно, а також закон стосовно військових місій та операцій на території Румунії у мирний час.

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