Румынская армия получила разрешение сбивать "заблудившиеся" дроны РФ в воздушном пространстве страны

Временный президент Румынии Илие Боложан подписал закон, который расширил полномочия армии и предоставляет военным право сбивать беспилотники, которые незаконно появляются в воздушном пространстве страны, в том числе и российские "заблудившиеся" БПЛА.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Илие Боложан подписал принятый парламентом закон, который позволяет сбивать в воздушном пространстве Румынии дроны, незаконно находящихся там, а также закон о военных миссиях и операциях на территории Румынии в мирное время.

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