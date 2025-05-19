Румынская армия получила разрешение сбивать "заблудившиеся" дроны РФ в воздушном пространстве страны
Понедельник, 19 мая 2025, 15:34
Временный президент Румынии Илие Боложан подписал закон, который расширил полномочия армии и предоставляет военным право сбивать беспилотники, которые незаконно появляются в воздушном пространстве страны, в том числе и российские "заблудившиеся" БПЛА.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24
Детали: Илие Боложан подписал принятый парламентом закон, который позволяет сбивать в воздушном пространстве Румынии дроны, незаконно находящихся там, а также закон о военных миссиях и операциях на территории Румынии в мирное время.
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Напомним:
- Работа над законом началась после серии случаев, когда российские ударные БПЛА, которыми атаковали юг украинской Одесской области, залетали на территорию Румынии. Его окончательно приняли в парламенте в феврале 2025 года.
- Румынские ультраправые обжаловали закон в Конституционном суде, но проиграли.
- В марте Румыния подтвердила очередное падение российского дрона на своей территории – в приграничном районе недалеко от украинского Рени.