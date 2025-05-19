Росія атакувала Донеччину: одна людина загинула, п’ятеро – поранені

Уранці 19 травня російські війська обстріляли Донеччину, внаслідок атаки загинула 86-річна жінка, ще п’ятеро людей постраждали у Сіверську, Лимані, Костянтинівці та Краматорську

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що під артилерійський вогонь потрапив Сіверськ. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок, де мешкала 86-річна жінка. Пенсіонерка отримала смертельні поранення.

Реклама:

фото: Донецька обласна прокуратура

Під вогнем також опинився Лиман. Снаряд влучив у цивільний автомобіль, в якому перебували 56-річний водій і 52-річна пасажирка. Обоє отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Тип зброї, яку використовував ворог, наразі встановлюється.

У Костянтинівці внаслідок артилерійського удару поранено 66-річного чоловіка. У нього діагностовано контузію та мінно-вибухову травму – у момент обстрілу він перебував у власному будинку.

фото: Донецька обласна прокуратура

Згодом російська армія скинула керовану авіабомбу ФАБ-250 з модулем УМПК на приватний сектор Краматорська. Внаслідок вибуху постраждали двоє мешканців: 62-річний чоловік та 80-річна жінка. Вони дістали травми та забої. Потерпілим надано медичну допомогу.

РЕКЛАМА:

Також окупанти пошкодили житлові будинки та цивільний транспорт.

фото: Донецька обласна прокуратура

Прокурори Бахмутської, Слов’янської та Краматорської окружних прокуратур відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).