Росія атакувала Донеччину: одна людина загинула, п’ятеро – поранені
Уранці 19 травня російські війська обстріляли Донеччину, внаслідок атаки загинула 86-річна жінка, ще п’ятеро людей постраждали у Сіверську, Лимані, Костянтинівці та Краматорську
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Деталі: Повідомляється, що під артилерійський вогонь потрапив Сіверськ. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок, де мешкала 86-річна жінка. Пенсіонерка отримала смертельні поранення.
Під вогнем також опинився Лиман. Снаряд влучив у цивільний автомобіль, в якому перебували 56-річний водій і 52-річна пасажирка. Обоє отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Тип зброї, яку використовував ворог, наразі встановлюється.
У Костянтинівці внаслідок артилерійського удару поранено 66-річного чоловіка. У нього діагностовано контузію та мінно-вибухову травму – у момент обстрілу він перебував у власному будинку.
Згодом російська армія скинула керовану авіабомбу ФАБ-250 з модулем УМПК на приватний сектор Краматорська. Внаслідок вибуху постраждали двоє мешканців: 62-річний чоловік та 80-річна жінка. Вони дістали травми та забої. Потерпілим надано медичну допомогу.
Також окупанти пошкодили житлові будинки та цивільний транспорт.
Прокурори Бахмутської, Слов’янської та Краматорської окружних прокуратур відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).