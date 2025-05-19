Россия атаковала Донецкую область: один человек погиб, пятеро – ранены

Утром 19 мая российские войска обстреляли Донецкую область, в результате атаки погибла 86-летняя женщина, еще пять человек пострадали в Северске, Лимане, Константиновке и Краматорске

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Сообщается, что под артиллерийский огонь попал Северск. Один из боеприпасов попал в жилой дом, где жила 86-летняя женщина. Пенсионерка получила смертельные ранения.

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фото: Донецкая областная прокуратура

Под огнем также оказался Лиман. Снаряд попал в гражданский автомобиль, в котором находились 56-летний водитель и 52-летняя пассажирка. Оба получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Тип оружия, которое использовал враг, сейчас устанавливается.

В Константиновке в результате артиллерийского удара ранен 66-летний мужчина. У него диагностирована контузия и минно-взрывная травма - в момент обстрела он находился в собственном доме.

фото: Донецкая областная прокуратура

Впоследствии российская армия сбросила управляемую авиабомбу ФАБ-250 с модулем УМПК на частный сектор Краматорска. В результате взрыва пострадали двое жителей: 62-летний мужчина и 80-летняя женщина. Они получили травмы и ушибы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

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Также оккупанты повредили жилые дома и гражданский транспорт.

фото: Донецкая областная прокуратура

Прокуроры Бахмутской, Славянской и Краматорской окружных прокуратур открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).