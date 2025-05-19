Венс: США можуть залишити переговори, якщо не буде результату

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, натякнув на можливий вихід Вашингтона з переговорів щодо завершення війни в Україні, якщо подальші дипломатичні зусилля не дадуть відчутного результату. Його коментар прозвучав напередодні запланованої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NBC News

Деталі: За словами Венса, Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Путіним спитає його, чи той всерйоз налаштований на досягнення миру в Україні.

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"Переговори тривають вже деякий час. Ми розуміємо, що в нас є свого роду глухий кут. І я думаю, що президент скаже Путіну: "Послухайте, ви серйозно? Ви справді цього хочете?" – перелічив він.

Американський віцепрезидент додав, що США "більш ніж готові вийти" з так званих мирних переговорів між Україною і Росією, оскільки "не збираються гаяти час" та хочуть "бачити результати".

Венс також зазначив, що що не впевнений, чи має Володимир Путін стратегію для "закінчення війни", і хоча Трамп готовий працювати над зміцненням довіри між Росією та Заходом, "для танго потрібно двоє".

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"Ми спробуємо покласти цьому (війні в Україні. – Ред.) край, але якщо не зможемо, то врешті-решт скажемо: "Знаєте що? Варто було спробувати, але ми більше цього не робитимемо", – сказав Венс.

Досягнення "мирної угоди" в Україні було однією з головних передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Водночас він в останні тижні визнав, що ця мета виявилась значно складнішою, ніж вважалось.

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