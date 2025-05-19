Вэнс: США могут покинуть переговоры, если не будет результата

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, намекнул на возможный выход Вашингтона из переговоров по завершению войны в Украине, если дальнейшие дипломатические усилия не дадут ощутимого результата. Его комментарий прозвучал накануне запланированного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NBC News

Детали: По словам Вэнса, Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Путиным спросит его, тот всерьез настроен на достижение мира в Украине.

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"Переговоры продолжаются уже некоторое время. Мы понимаем, что у нас есть своего рода тупик. И я думаю, что президент скажет Путину: "Послушайте, вы серьезно? Вы действительно этого хотите?" - перечислил он.

Американский вице-президент добавил, что США "более чем готовы выйти" из так называемых мирных переговоров между Украиной и Россией, поскольку "не собираются терять время" и хотят "видеть результаты".

Вэнс также отметил, что не уверен, имеет ли Владимир Путин стратегию для "окончания войны", и хотя Трамп готов работать над укреплением доверия между Россией и Западом, "для танго нужно двое".

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"Мы попробуем положить этому (войне в Украине. - Ред.) конец, но если не сможем, то в конце концов скажем: "Знаете что? Стоило попробовать, но мы больше этого делать не будем", - сказал Вэнс.

Достижение "мирного соглашения" в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. В то же время он в последние недели признал, что эта цель оказалась значительно сложнее, чем считалось.

Напомним: