Драпатий призначив додаткову перевірку в 155-ій бригаді після матеріалу УП про бізнес на "бойових"

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий призначив додаткову службову перевірку в 155-ій окремій механізованій бригаді (ОМБр) після публікації матеріалу "Української правди" про бізнес на "бойових" виплатах.

Джерело: відповідь генерал-майора Драпатого на запит УП

Пряма мова: "Після публікації матеріалу в "Українській правді" я призначив додаткову службову перевірку оприлюднених журналістами фактів".

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фото - уп

Деталі: Драпатий зазначив, що особисто присвятив багато часу налагодженню роботи в 155-ій окремій механізованій бригаді, пошуку спроможного командування, нарощування її боєздатності і забезпечення дронами.

Пряма мова: "Для управління такою непростою, новосформованою з мобілізованих громадян, бригадою потрібна людина з досвідом, характером, лідерством, баченням системних проблем та організаторським талантом. Знайти таких справжній виклик. Тому, для суспільства не всі кадрові рішення можуть виглядати обґрунтованими і зрозумілим. Щоб давати цьому оцінку, треба глибоко знати стан справ в підрозділі та мати уявлення про кадровий резерв в Збройних силах".

Деталі: Генерал-майор уточнив, що кандидатуру полковника Тараса Максімова на посаду комбрига 155-ої ОМБр підібрав командувач оперативного командування "Захід" Володимир Шведюк.

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Драпатий наголосив, що під час розгляду кандидатури брав до уваги особистий досвід, відгуки побратимів та результати на попередніх місцях служби Максімова. За словами начальника КСВ, розглядалися й інші кандидати, але деякі претенденти мали нижчий фаховий рівень, а деякі відмовились, оскільки мали інші пропозиції.

Командував нагадав, що на етапі зміни командування 155-та бригада була розбалансована, незлагоджена, погано підготовлена. На його думку, тоді призначення Максімова суттєво вплинуло на стан бригади і покращило її боєздатність.

Він додав, що від командування Сухопутних військ у бригаді постійно працюють офіцери, які надають підтримку в роботі з особовим складом, впровадженні технологій, розбудові безпілотної складової.

Пряма мова: "Але які б не були досягнення, я покривати нікого не буду — для мене немає недоторканних. Я чекаю на результати всіх перевірок і того, що встановить слідство. Розслідування ДБР ще триває. Командування угруповання військ повністю сприяє викриттю усіх причетних до поборів. Хочу наголосити всім, хто влаштовує подібні схеми: грабує власну бригаду, знущається з побратимів, наживається на крові. Розправа буде жорсткою".

Що передувало: 19 травня "Українська правда" оприлюднила матеріал "Бізнес на "бойових" виплатах і масове СЗЧ. Як нове командування "піднімає з колін" 155-ту механізовану бригаду".

Серед іншого в матеріалі йдеться про можливу причетність комбрига полковника Тараса Максімова до призначення фіктивних "бойових" виплат і вимагання з них "відкатів", понад 1,2 тисячі випадків СЗЧ із початку 2025 року та недостатнє забезпечення підрозділів.

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