Драпатий призначив додаткову перевірку в 155-ій бригаді після матеріалу УП про бізнес на "бойових"
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий призначив додаткову службову перевірку в 155-ій окремій механізованій бригаді (ОМБр) після публікації матеріалу "Української правди" про бізнес на "бойових" виплатах.
Джерело: відповідь генерал-майора Драпатого на запит УП
Пряма мова: "Після публікації матеріалу в "Українській правді" я призначив додаткову службову перевірку оприлюднених журналістами фактів".
Деталі: Драпатий зазначив, що особисто присвятив багато часу налагодженню роботи в 155-ій окремій механізованій бригаді, пошуку спроможного командування, нарощування її боєздатності і забезпечення дронами.
Пряма мова: "Для управління такою непростою, новосформованою з мобілізованих громадян, бригадою потрібна людина з досвідом, характером, лідерством, баченням системних проблем та організаторським талантом. Знайти таких справжній виклик. Тому, для суспільства не всі кадрові рішення можуть виглядати обґрунтованими і зрозумілим. Щоб давати цьому оцінку, треба глибоко знати стан справ в підрозділі та мати уявлення про кадровий резерв в Збройних силах".
Деталі: Генерал-майор уточнив, що кандидатуру полковника Тараса Максімова на посаду комбрига 155-ої ОМБр підібрав командувач оперативного командування "Захід" Володимир Шведюк.
Драпатий наголосив, що під час розгляду кандидатури брав до уваги особистий досвід, відгуки побратимів та результати на попередніх місцях служби Максімова. За словами начальника КСВ, розглядалися й інші кандидати, але деякі претенденти мали нижчий фаховий рівень, а деякі відмовились, оскільки мали інші пропозиції.
Командував нагадав, що на етапі зміни командування 155-та бригада була розбалансована, незлагоджена, погано підготовлена. На його думку, тоді призначення Максімова суттєво вплинуло на стан бригади і покращило її боєздатність.
Він додав, що від командування Сухопутних військ у бригаді постійно працюють офіцери, які надають підтримку в роботі з особовим складом, впровадженні технологій, розбудові безпілотної складової.
Пряма мова: "Але які б не були досягнення, я покривати нікого не буду — для мене немає недоторканних. Я чекаю на результати всіх перевірок і того, що встановить слідство. Розслідування ДБР ще триває. Командування угруповання військ повністю сприяє викриттю усіх причетних до поборів. Хочу наголосити всім, хто влаштовує подібні схеми: грабує власну бригаду, знущається з побратимів, наживається на крові. Розправа буде жорсткою".
Що передувало: 19 травня "Українська правда" оприлюднила матеріал "Бізнес на "бойових" виплатах і масове СЗЧ. Як нове командування "піднімає з колін" 155-ту механізовану бригаду".
Серед іншого в матеріалі йдеться про можливу причетність комбрига полковника Тараса Максімова до призначення фіктивних "бойових" виплат і вимагання з них "відкатів", понад 1,2 тисячі випадків СЗЧ із початку 2025 року та недостатнє забезпечення підрозділів.
Передісторія:
- На початку травня силовики затримали в.о. командира батальйону безпілотних систем 155-ої окремої механізованої бригади підполковника Святослава Шумського. За даними правоохоронців, військовий посадовець вимагав із підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.
- Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою на гауптвахті строком на 60 діб з альтернативою застави у 49 мільйонів гривень