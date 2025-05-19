Драпатий назначил дополнительную проверку в 155-й бригаде после материала УП о бизнесе на "боевых"

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый назначил дополнительную служебную проверку в 155-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) после публикации материала "Украинской правды" о бизнесе на "боевых" выплатах.

Источник: ответ генерал-майора Драпатого на запрос УП

Прямая речь: "После публикации материала в "Украинской правде" я назначил дополнительную служебную проверку обнародованных журналистами фактов".

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фото - уп

Детали: Драпатый отметил, что лично посвятил много времени налаживанию работы в 155-й отдельной механизированной бригаде, поиску способного командования, наращиванию ее боеспособности и обеспечению дронами.

Прямая речь: "Для управления такой непростой, новосформированной из мобилизованных граждан, бригадой нужен человек с опытом, характером, лидерством, видением системных проблем и организаторским талантом. Найти таких настоящий вызов. Поэтому, для общества не все кадровые решения могут выглядеть обоснованными и понятным. Чтобы давать этому оценку, надо глубоко знать состояние дел в подразделении и иметь представление о кадровом резерве в Вооруженных силах".

Детали: Генерал-майор уточнил, что кандидатуру полковника Тараса Максимова на должность комбрига 155-й ОМБр подобрал командующий оперативного командования "Запад" Владимир Шведюк.

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Драпатий отметил, что при рассмотрении кандидатуры принимал во внимание личный опыт, отзывы собратьев и результаты на предыдущих местах службы Максимова. По словам начальника КСО, рассматривались и другие кандидаты, но некоторые претенденты имели более низкий профессиональный уровень, а некоторые отказались, поскольку имели другие предложения.

Командующий напомнил, что на этапе смены командования 155-я бригада была разбалансирована, неслаженная, плохо подготовленная. По его мнению, тогда назначение Максимова существенно повлияло на состояние бригады и улучшило ее боеспособность.

Он добавил, что от командования Сухопутных войск в бригаде постоянно работают офицеры, которые оказывают поддержку в работе с личным составом, внедрении технологий, развитии беспилотной составляющей.

Прямая речь: "Но какие бы ни были достижения, я покрывать никого не буду – для меня нет неприкасаемых. Я жду результатов всех проверок и того, что установит следствие. Расследование ГБР еще продолжается. Командование группировки войск полностью способствует разоблачению всех причастных к поборам. Хочу подчеркнуть всем, кто устраивает подобные схемы: грабит собственную бригаду, издевается над собратьями, наживается на крови. Расправа будет жесткой".

Что предшествовало: 19 мая "Украинская правда" обнародовала материал "Бизнес на "боевых" выплатах и массовое СЗЧ. Как новое командование "поднимает с колен" 155-ю механизированную бригаду".

Среди прочего в материале говорится о возможной причастности комбрига полковника Тараса Максимова к назначению фиктивных "боевых" выплат и вымогательству из них "откатов", более 1,2 тысячи случаев СЗЧ с начала 2025 года и недостаточном обеспечении подразделений.

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