Армія РФ атакувала село на Харківщині: постраждали дві жінки

Російські війська 19 травня завдали авіаційного удару по селу Старовірівка Купʼянського району на Харківщині, двоє жінок отримали поранення.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 19 травня близько 15:15 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по с. Старовірівка Купʼянського району.

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Отримали поранення дві жінки віком 45 та 73 років. Вони перебувають у лікарні".

Деталі: Також в селі пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки, авто, приміщення пошти.