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Армия РФ атаковала село на Харьковщине: пострадали две женщины

Татьяна ОлейникПонедельник, 19 мая 2025, 19:08
Армия РФ атаковала село на Харьковщине: пострадали две женщины
Фото - харьковская областная прокуратура

Российские войска 19 мая нанесли авиационный удар по селу Староверовка Купянского района Харьковской области, две женщины получили ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 19 мая около 15:15 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по с. Староверовка Купянского района.

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Получили ранения две женщины в возрасте 45 и 73 лет. Они находятся в больнице".

 
 

Детали: Также в селе повреждены частные и многоквартирные жилые дома, авто, помещения почты.

Харьковская областьвойнабоевые действия
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