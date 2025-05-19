Армия РФ атаковала село на Харьковщине: пострадали две женщины
Понедельник, 19 мая 2025, 19:08
Российские войска 19 мая нанесли авиационный удар по селу Староверовка Купянского района Харьковской области, две женщины получили ранения.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 19 мая около 15:15 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по с. Староверовка Купянского района.
Реклама:
Получили ранения две женщины в возрасте 45 и 73 лет. Они находятся в больнице".
Детали: Также в селе повреждены частные и многоквартирные жилые дома, авто, помещения почты.