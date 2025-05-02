Прибутку від угоди про надра між Україною та США може не бути ще 10 років – Reuters

Фінансова вигода від так званої "угоди про надра" між Україною та США може настати не раніше ніж через 10 років. Війна, зруйнована інфраструктура та відсутність геологічних досліджень суттєво підважують перспективи розробки родовищ.

Джерело: Reuters

Деталі: Попри офіційні заяви про політичну важливість підписаної угоди між Україною та США щодо розробки українських надр, реальні прибутки від неї навряд чи з’являться найближчим часом. За оцінками експертів галузі, розробка у країнах з розвиненим гірничим сектором, таких як Канада чи Австралія, займає від 10 до 20 років. У випадку з Україною цей термін може бути ще довшим через низку перешкод.

Реклама:

Через трирічну повномасштабну війну інфраструктура – енергетична, транспортна та логістична – зазнала значних руйнувань. Більшість родовищ досі не мають повноцінних геологічних досліджень, які б підтвердили економічну доцільність їх розробки. Крім того, потенційні інвестори можуть обмежуватись від інвестицій у державу, де триває війна.

"Якщо хтось думає, що всі ці корисні копалини раптом почнуть масово експортуватися з України, то це ілюзії. Реальність така, що людям буде важко виправдати інвестиції в Україну, коли вони мають альтернативи – інвестувати в критично важливі мінерали в країнах, де немає війни", – сказав керівник відділу мінералів у консалтинговій компанії Benchmark Minerals Intelligence Адам Вебб.

Дослівно: "Ще однією перешкодою є те, що деякі потенційно прибуткові родовища розташовані на територіях, окупованих Росією, а угода не містить жодних гарантій безпеки. У Вашингтоні заявили, що присутність американських інтересів стримуватиме агресорів".

РЕКЛАМА:

Деталі: За даними Міністерства фінансів України, у 2024 році держава отримала 47,7 мільярда гривень (близько 1 мільярда доларів США) у вигляді роялті та інших платежів, пов’язаних з використанням природних ресурсів.

Проте новий спільний фонд зі США акумулюватиме кошти лише від ліцензій, укладених за новими правилами.

Історичні темпи видачі ліцензій також не сприяють оптимізму: з 2012 по 2020 рік Україна видала приблизно 20 ліцензій на нафту і газ, одну на графіт, одну на золото, дві на марганець та одну на мідь.

Читайте детальніше: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються

Передісторія: