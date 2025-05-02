В ніч на 2 травня Росія атакувала Україну 150 дронами: постраждали 3 регіони
У ніч на 2 травня Росія атакувала Україну 150-ма безпілотниками, 126 дронів не досягли цілі внаслідок ефективної дії ППО.
Джерело: Повітряні сили в соцмережах
Деталі: З 21.30 четверга противник атакував 150-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ в РФ та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Станом на 08.00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півдні та в центрі країни.
62 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Зазначається, що повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Що передувало: За даними Запорізької ОВА, станом на 7 ранку кількість поранених внаслідок російського масованого удару дронами по Запоріжжю зросла до 29.
Укрзалізниця повідомила, що російські війська масовано атакували локомотиворемонтний завод у Запоріжжі.