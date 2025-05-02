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В ніч на 2 травня Росія атакувала Україну 150 дронами: постраждали 3 регіони

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 травня 2025, 08:10
В ніч на 2 травня Росія атакувала Україну 150 дронами: постраждали 3 регіони
збитий ворожий дрон. ілюстративне фото Повітряних сил

У ніч на 2 травня Росія атакувала Україну 150-ма безпілотниками, 126 дронів не досягли цілі внаслідок ефективної дії ППО.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Деталі: З 21.30 четверга противник атакував 150-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ в РФ та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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Станом на 08.00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed  та безпілотників інших типів на сході, півдні та в центрі країни.

62 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

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Зазначається, що повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що передувало: За даними Запорізької ОВА, станом на 7 ранку кількість поранених внаслідок російського масованого удару дронами по Запоріжжю зросла до 29.

Укрзалізниця повідомила, що російські війська масовано атакували локомотиворемонтний завод у Запоріжжі.

ШахедПовітряні сили ЗСУППОвійна
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