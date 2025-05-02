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Нападниці на Стерненка оголосили підозру в держзраді й замаху на вбивство

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 травня 2025, 12:37
Нападниці на Стерненка оголосили підозру в держзраді й замаху на вбивство
нападниця на Стерненка. фото СБУ

Затриманій напередодні нападниці на активіста і волонтера Сергія Стерненка повідомили про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство, 2 травня їй мають обрати запобіжний захід.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України)".

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Деталі: 2 травня Шевченківський районний суд м. Києва розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Що передувало: Як стало відомо "Українській правді", нападниця на Стерненка – 1979 року народження, родом з Одеської області, але була зареєстрована і проживала у Києві.

Підозрювана винаймала квартиру в житловому комплексі у Києві, де проживає громадський активіст, та здійснювала за ним візуальне спостереження. Гроші на замах вона отримала від спецслужб РФ на свої банківські рахунки.

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УП оприлюднила відео замаху на Стерненка, яке отримала з власних джерел.

Передісторія:

СтерненкоОфіс генпрокурора
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