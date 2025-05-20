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ISW проаналізував, як Росія використовує переговори для просування на полі бою

Ольга Глущенко Вівторок, 20 травня 2025, 05:48
ISW проаналізував, як Росія використовує переговори для просування на полі бою
ілюстративне фото: Getty Images

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія не погоджується на припинення вогню перед переговорами про мир задля просування на полі бою та отримання поступок з боку України і Заходу.

Джерело: ISW

Дослівно зі звіту: "Росія повинна погодитися з тим, що переговори про припинення вогню мають передувати переговорам про мирне врегулювання".

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Деталі: Сполучені Штати, Україна та Європа неодноразово закликали до встановлення режиму припинення вогню, щоб дозволити продовження дипломатичних переговорів щодо припинення війни Росії в Україні.

Експерти відзначають, що Росія цілеспрямовано відкидає цю послідовність подій як частину зусиль, спрямованих на те, щоб утримувати будь-які переговори про припинення вогню задля додаткових поступок від України та Заходу.

Дослівно зі звіту: "ISW продовжує оцінювати, що Росія прагне затягувати мирні переговори, щоб продовжувати просування на полі бою".

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Деталі: Фахівці вказують, що переговори про мир перед встановленням припинення вогню дозволять Росії продовжувати просування в Україні, що Росія, ймовірно, спробує використати в українсько-російських переговорах для отримання подальших поступок.

Дослівно зі звіту: "Будь-яке майбутнє припинення вогню вимагатиме від Росії та України участі в окремих переговорах для узгодження необхідних надійних механізмів моніторингу, а змішування переговорів про припинення вогню з переговорами про мирне врегулювання, ймовірно, затримає впровадження припинення вогню".

Ключові висновки ISW за 19 травня:

  • Президент США Дональд Трамп і правитель Росії Володимир Путін 19 травня провели телефонну розмову, щоб обговорити припинення вогню та мирні переговори щодо війни Росії в Україні.
  • Росія повинна чітко визнати легітимність президента, уряду та конституції, а також суверенітет України для участі у змістовних переговорах у добросовісній формі.
  • Росія повинна погодитися з тим, що переговори про припинення вогню мають передувати переговорам про мирне врегулювання.
  • Росія повинна продемонструвати свою готовність йти на поступки в будь-яких майбутніх двосторонніх переговорах, особливо враховуючи, що Кремль, схоже, ставить умови для розширення свого переліку вимог під час мирних переговорів.
  • Повідомляється, що Росія продовжує розширювати свою військову інфраструктуру вздовж кордону з Фінляндією та Естонією, ймовірно, готуючись до майбутньої агресії проти НАТО.
  • Західні союзники України продовжують надавати військову допомогу Україні.
  • Українські війська просунулися в Курській області та поблизу Борової і Торецька. Російські війська просунулися в Курській області та поблизу Часового Яру, Торецька та Новопавлівки.

ISWросійсько-українська війнапереговори
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