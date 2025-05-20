ISW проаналізував, як Росія використовує переговори для просування на полі бою
На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія не погоджується на припинення вогню перед переговорами про мир задля просування на полі бою та отримання поступок з боку України і Заходу.
Джерело: ISW
Дослівно зі звіту: "Росія повинна погодитися з тим, що переговори про припинення вогню мають передувати переговорам про мирне врегулювання".
Деталі: Сполучені Штати, Україна та Європа неодноразово закликали до встановлення режиму припинення вогню, щоб дозволити продовження дипломатичних переговорів щодо припинення війни Росії в Україні.
Експерти відзначають, що Росія цілеспрямовано відкидає цю послідовність подій як частину зусиль, спрямованих на те, щоб утримувати будь-які переговори про припинення вогню задля додаткових поступок від України та Заходу.
Дослівно зі звіту: "ISW продовжує оцінювати, що Росія прагне затягувати мирні переговори, щоб продовжувати просування на полі бою".
Деталі: Фахівці вказують, що переговори про мир перед встановленням припинення вогню дозволять Росії продовжувати просування в Україні, що Росія, ймовірно, спробує використати в українсько-російських переговорах для отримання подальших поступок.
Дослівно зі звіту: "Будь-яке майбутнє припинення вогню вимагатиме від Росії та України участі в окремих переговорах для узгодження необхідних надійних механізмів моніторингу, а змішування переговорів про припинення вогню з переговорами про мирне врегулювання, ймовірно, затримає впровадження припинення вогню".
Ключові висновки ISW за 19 травня:
- Президент США Дональд Трамп і правитель Росії Володимир Путін 19 травня провели телефонну розмову, щоб обговорити припинення вогню та мирні переговори щодо війни Росії в Україні.
- Росія повинна чітко визнати легітимність президента, уряду та конституції, а також суверенітет України для участі у змістовних переговорах у добросовісній формі.
- Росія повинна погодитися з тим, що переговори про припинення вогню мають передувати переговорам про мирне врегулювання.
- Росія повинна продемонструвати свою готовність йти на поступки в будь-яких майбутніх двосторонніх переговорах, особливо враховуючи, що Кремль, схоже, ставить умови для розширення свого переліку вимог під час мирних переговорів.
- Повідомляється, що Росія продовжує розширювати свою військову інфраструктуру вздовж кордону з Фінляндією та Естонією, ймовірно, готуючись до майбутньої агресії проти НАТО.
- Західні союзники України продовжують надавати військову допомогу Україні.
- Українські війська просунулися в Курській області та поблизу Борової і Торецька. Російські війська просунулися в Курській області та поблизу Часового Яру, Торецька та Новопавлівки.