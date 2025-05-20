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ISW проанализировал, как Россия использует переговоры для продвижения на поле боя

Ольга ГлущенкоВторник, 20 мая 2025, 05:48
ISW проанализировал, как Россия использует переговоры для продвижения на поле боя
фото: Getty Images

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия не соглашается на прекращение огня перед переговорами о мире для продвижения на поле боя и получения уступок со стороны Украины и Запада.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Россия должна согласиться с тем, что переговоры о прекращении огня должны предшествовать переговорам о мирном урегулировании".

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Детали: Соединенные Штаты, Украина и Европа неоднократно призывали к установлению режима прекращения огня, чтобы разрешить продолжение дипломатических переговоров по прекращению войны России в Украине.

Эксперты отмечают, что Россия целенаправленно исключает эту последовательность событий как часть усилий, направленных на то, чтобы содержать любые переговоры о прекращении огня для дополнительных уступок Украины и Запада.

Дословно из отчета: "ISW продолжает оценивать, что Россия стремится затягивать мирные переговоры, чтобы продолжать продвижение в поле боя".

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Детали: Специалисты указывают, что переговоры о мире перед установлением прекращения огня позволят России продолжать продвижение в Украине, что Россия, вероятно, попытается использовать в украинско-российских переговорах для получения дальнейших уступок.

Дословно из отчета: "Любое будущее прекращение огня потребует от России и Украины участия в отдельных переговорах для согласования необходимых надежных механизмов мониторинга, а смешивание переговоров о прекращении огня с переговорами о мирном урегулировании, вероятно, задержит внедрение прекращения огня".

Ключевые выводы ISW за 19 мая:

  • Президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин 19 мая провели телефонный разговор, чтобы обсудить прекращение огня и мирные переговоры о войне России в Украине.
  • Россия должна четко признать легитимность президента, правительства и конституции, а также суверенитет Украины для участия содержательных переговоров в добросовестной форме.
  • Россия должна согласиться с тем, что переговоры о прекращении огня должны предшествовать переговорам о мирном урегулировании.
  • Россия должна продемонстрировать свою готовность идти на уступки в любых предстоящих двусторонних переговорах, особенно учитывая, что Кремль, похоже, выдвигает условия для расширения своего перечня требований во время мирных переговоров.
  • Сообщается, что Россия продолжает расширять свою военную инфраструктуру вдоль границы с Финляндией и Эстонией, предположительно готовясь к предстоящей агрессии против НАТО.
  • Западные союзники Украины продолжают оказывать военную помощь Украине.
  • Украинские войска продвинулись в Курской области и вблизи Боровой и Торецкой. Российские войска продвинулись в Курской области и близ Временного Яра, Торецка и Новопавловки.

ISWроссийско-украинская войнапереговоры
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