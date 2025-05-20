ЗСУ вже знешкодили понад 975 тисяч окупантів

Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 1 030 російських загарбників, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія у своїй загарбницькій війні проти України втратила убитими і пораненими понад 975 тисяч військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.05.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 975 800 (+1030) осіб,

танків – 10 834 (+1) од,

бойових броньованих машин – 22 567 (+5) од,

артилерійських систем – 28 067 (+58) од,

РСЗВ – 1 388 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 621 (+118) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 49 093 (+105) од,

спеціальної техніки – 3 894 (+2) од.

Дані уточнюються.