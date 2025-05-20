ВСУ уже обезвредили более 975 тысяч оккупантов

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще 1 030 российских захватчиков, всего с начала полномасштабного вторжения Россия в своей захватнической войне против Украины потеряла убитыми и ранеными более 975 тысяч военных.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.05.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 975 800 (+1030) человек,

танков – 10 834 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 22 567 (+5) ед,

артиллерийских систем – 28 067 (+58) ед,

РСЗО – 1 388 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 621 (+118) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 49 093 (+105) ед,

специальной техники – 3 894 (+2) ед.

Данные уточняются.