ВСУ уже обезвредили более 975 тысяч оккупантов
Вторник, 20 мая 2025, 07:48
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще 1 030 российских захватчиков, всего с начала полномасштабного вторжения Россия в своей захватнической войне против Украины потеряла убитыми и ранеными более 975 тысяч военных.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.05.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 975 800 (+1030) человек,
- танков – 10 834 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 22 567 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 28 067 (+58) ед,
- РСЗО – 1 388 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 621 (+118) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 49 093 (+105) ед,
- специальной техники – 3 894 (+2) ед.
Данные уточняются.