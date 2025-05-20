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Росіяни атакували Дніпропетровщину: вирували пожежі на підприємстві і фермерському господарстві

Ірина БалачукВівторок, 20 травня 2025, 08:05
Росіяни атакували Дніпропетровщину: вирували пожежі на підприємстві і фермерському господарстві
Фото з Telegram ДСНС

У Дніпропетровській області спалахнули пожежі та є руйнування на територіях фермерського господарства та підприємства внаслідок російської атаки безпілотниками.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Три повітряні цілі знищили оборонці неба. Але атака не минулася без наслідків. У Павлоградському районі понівечене фермерське господарство. Там сталася пожежа, яку приборкали рятувальники". 

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Фото ДСНС

Деталі: У Синельниківському районі внаслідок дронової атаки є руйнування на території підприємства, там також вирувала пожежа. 

 
Фото ДСНС

Нікопольщину загарбники атакували FPV-дронами та артилерією – потерпали сам Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади. 

 
Фото ДСНС

"Усюди минулося без загиблих та постраждалих", – повідомив Лисак.

Дніпропетровська областьбезпілотникипожежа
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