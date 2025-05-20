Россияне атаковали Днепропетровщину: бушевали пожары на предприятии и фермерском хозяйстве

В Днепропетровской области вспыхнули пожары и есть разрушения на территориях фермерского хозяйства и предприятия в результате российской атаки беспилотниками.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью враг направил на Днепропетровщину беспилотники. Три воздушные цели уничтожили защитники неба. Но атака не обошлась без последствий. В Павлоградском районе изуродовано фермерское хозяйство. Там произошел пожар, который укротили спасатели".

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фото ГСЧС

Детали: В Синельниковском районе в результате дроновой атаки есть разрушения на территории предприятия, там также бушевал пожар.

фото ГСЧС

Никопольщину захватчики атаковали FPV-дронами и артиллерией – страдали сам Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая общины.

фото ГСЧС

"Везде обошлось без погибших и пострадавших", – сообщил Лысак.