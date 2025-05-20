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РФ атакувала 108-ма безпілотниками, 93 з яких було знешкоджено

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 травня 2025, 09:05
РФ атакувала 108-ма безпілотниками, 93 з яких було знешкоджено
фото: Зеленський у Telegram

У ніч на 20 травня російські загарбники атакували Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: командування Повітряних сил у Facebook

Деталі: Станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 93 ворожі БпЛА типу Shahed  та безпілотників інших типів на сході, півночі та в центрі країни.

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Повідомляється, що 35 БпЛА було збито вогневими засобами ураження, ще 58 — локаційно втрачені, подавлені РЕБ  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППОбезпілотникиросійсько-українська війна
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