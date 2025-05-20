РФ атаковала 108-ю беспилотниками, 93 из которых были обезврежены

В ночь на 20 мая российские захватчики атаковали Украину 108-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Источник: командование Воздушных сил в Facebook

Детали: По состоянию на 9.00 противовоздушной обороной обезврежено 93 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере и в центре страны.

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Сообщается, что 35 БпЛА были сбиты огневыми средствами поражения, еще 58 - локационно потеряны, подавлены РЭБ (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.