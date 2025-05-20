Сибіга їде до Брюсселя говорити про мирні переговори

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 20 травня візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Брюсселі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбі МЗС України

Деталі: Зазначається що під час засідання Сибіга розповість колегам з ЄС про поточну ситуацію на полі бою в Україні, про перебіг мирного процесу після українсько-російської зустрічі у турецькому Стамбулі та після контактів між США, країнами ЄС, Україною та Росією.

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Глава МЗС наголошуватиме на важливості подальшого тиску на РФ та посилення України задля досягнення справедливого та стійкого миру.

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