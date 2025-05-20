Сибіга їде до Брюсселя говорити про мирні переговори
Вівторок, 20 травня 2025, 09:06
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 20 травня візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Брюсселі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбі МЗС України
Деталі: Зазначається що під час засідання Сибіга розповість колегам з ЄС про поточну ситуацію на полі бою в Україні, про перебіг мирного процесу після українсько-російської зустрічі у турецькому Стамбулі та після контактів між США, країнами ЄС, Україною та Росією.
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Глава МЗС наголошуватиме на важливості подальшого тиску на РФ та посилення України задля досягнення справедливого та стійкого миру.
Передісторія:
- 16 травня у турецькому Стамбулі пройшли переговори між делегаціями України та РФ. ЗМІ писали, що під час них росіяни вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також – висунули низку неприйнятних умов.
- Очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході переговорів обговорювали припинення вогню і гуманітарні питання, а також можливу зустріч на рівні лідерів.
- Варто також зазначити, що 19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з господарем Кремля Володимиром Путіним, після якої заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.