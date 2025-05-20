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Сибига едет в Брюссель говорить о мирных переговорах

Ирина Кутелева, Ирина БалачукВторник, 20 мая 2025, 09:06
Сибига едет в Брюссель говорить о мирных переговорах
Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото с сайта МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига 20 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины

Детали: Отмечается, что во время заседания Сибига расскажет коллегам из ЕС о текущей ситуации на поле боя в Украине, о ходе мирного процесса после украинско-российской встречи в турецком Стамбуле и после контактов между США, странами ЕС, Украиной и Россией.

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Глава МИД будет подчеркивать важность дальнейшего давления на РФ и усиления Украины для достижения справедливого и устойчивого мира.

Предыстория:

  • 16 мая в турецком Стамбуле прошли переговоры между делегациями Украины и РФ. СМИ писали, что во время них россияне требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также – выдвинули ряд неприемлемых условий.
  • Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе переговоров обсуждали прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможную встречу на уровне лидеров.
  • Стоит также отметить, что 19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным, после которого заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

Сибига АндрейБельгиямир
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