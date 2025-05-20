Сибига едет в Брюссель говорить о мирных переговорах

Министр иностранных дел Андрей Сибига 20 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины

Детали: Отмечается, что во время заседания Сибига расскажет коллегам из ЕС о текущей ситуации на поле боя в Украине, о ходе мирного процесса после украинско-российской встречи в турецком Стамбуле и после контактов между США, странами ЕС, Украиной и Россией.

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Глава МИД будет подчеркивать важность дальнейшего давления на РФ и усиления Украины для достижения справедливого и устойчивого мира.

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