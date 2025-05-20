Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп каже, що має "червону лінію" у своїй голові щодо переговорів між Україною та РФ

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукВівторок, 20 травня 2025, 10:49
Трамп каже, що має червону лінію у своїй голові щодо переговорів між Україною та РФ
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що має певну "червону лінію", перехід через яку змусить його вийти мирних переговорів між Україною та РФ, але ця лінія є лише в його голові і озвучувати її на загал він не хоче.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті

Пряма мова президента США на питання, чи є в нього червона лінія, яка змусить відступити від мирного процесу: "Так, у моїй голові, але я не збираюся про це оголошувати".

Реклама:

Деталі: Він вкотре повторив, що США "не мали вплутуватись у цю війну", "і нам було б набагато краще, якби ми цього не зробили".

"Тож я думаю, що у мене є певна межа, але я не хочу її називати, бо вважаю, що це ще більше ускладнить переговори", – сказав Трамп.

Трамп також заявляв, що готовий "відступити" від участі у переговорах між Україною та РФ, якщо бачитиме, що прогресу немає.

РЕКЛАМА:

При цьому він відмовився запроваджувати нові санкції проти Росії, бо, на його думку, "є шанс" на прогрес у врегулюванні розв’язаної Путіним війни проти України.

Передісторія:

  • Після розмови з Путіним Трамп казав, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.
  • При цьому джерела видання Financial Times розповіли, що європейські лідери, з якими Трамп говорив після розмови з Путіним, були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка.

Трампросійсько-українська війнапереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю: Качка розповів деталі
Зеленський пропонує Раді створити два спеціалізованих адмінсуди
Бізнес на "бойових": ОК "Захід" проводить службове розслідування у 155-ій бригаді
Сенат США затвердив свата Трампа на посаду посла у Франції
Британія, Франція і Канада пригрозили Ізраїлю санкціями через новий наступ у Газі
Трамп заявив, що готовий "відступити" у переговорах між Україною і РФ, якщо "не буде прогресу"
Усі новини...
Трамп
Трамп здивований, що про рак у Байдена не стало відомо раніше
Трамп: Потрібен час, щоб оцінити зусилля Києва для припинення вогню
США не посилюватимуть санкцій проти Росії – Трамп
Останні новини
12:52
ФотоХакер за 1000 грн продавав місця в е-черзі сервісних центрів МВС: справу розгляне суд
12:47
За гроші переводив військових у тилові підрозділи: ДБР затримало голову ВЛК однієї із частин ДПСУ
12:24
У Харкові нагородили переможниць премії "Генерація Ніка"
12:17
Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю: Качка розповів деталі
12:10
Зеленський пропонує Раді створити два спеціалізованих адмінсуди
12:08
Вітер і пил, а не вода: вчені дізнались походження темних смуг на Марсі
12:07
Україна завершила скринінг 3 кластерів у перемовинах про вступ – єврокомісарка
12:05
фотоВ Україну приїхав норвезький престолонаслідник принц Хокон
12:02
У "Шахеди" почали встановлювати майже вдвічі важчі бойові частини – Defense Express
12:00
Суми невідшкодованого ПДВ зростають – Гетманцев
Усі новини...
Реклама:
Реклама: