Трамп каже, що має "червону лінію" у своїй голові щодо переговорів між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що має певну "червону лінію", перехід через яку змусить його вийти мирних переговорів між Україною та РФ, але ця лінія є лише в його голові і озвучувати її на загал він не хоче.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті

Пряма мова президента США на питання, чи є в нього червона лінія, яка змусить відступити від мирного процесу: "Так, у моїй голові, але я не збираюся про це оголошувати".

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Деталі: Він вкотре повторив, що США "не мали вплутуватись у цю війну", "і нам було б набагато краще, якби ми цього не зробили".

"Тож я думаю, що у мене є певна межа, але я не хочу її називати, бо вважаю, що це ще більше ускладнить переговори", – сказав Трамп.

Трамп також заявляв, що готовий "відступити" від участі у переговорах між Україною та РФ, якщо бачитиме, що прогресу немає.

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При цьому він відмовився запроваджувати нові санкції проти Росії, бо, на його думку, "є шанс" на прогрес у врегулюванні розв’язаної Путіним війни проти України.

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