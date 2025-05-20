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Трамп говорит, что имеет "красную линию" в своей голове относительно переговоров между Украиной и РФ

Ирина Кутелева, Ирина БалачукВторник, 20 мая 2025, 10:49
Трамп говорит, что имеет красную линию в своей голове относительно переговоров между Украиной и РФ
Президент США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет определенную "красную линию", переход через которую заставит его выйти из мирных переговоров между Украиной и РФ, но эта линия есть только в его голове и озвучивать ее для всех он не хочет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами в Овальном кабинете

Прямая речь президента США на вопрос, есть ли у него красная линия, которая заставит отступить от мирного процесса: "Да, в моей голове, но я не собираюсь об этом объявлять".

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Детали: Он в очередной раз повторил, что США "не должны были ввязываться в эту войну", "и нам было бы гораздо лучше, если бы мы этого не сделали".

"Поэтому я думаю, что у меня есть определенный предел, но я не хочу его называть, потому что считаю, что это еще больше усложнит переговоры", – сказал Трамп.

Трамп также заявлял, что готов "отступить" от участия в переговорах между Украиной и РФ, если будет видеть, что прогресса нет.

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При этом он отказался вводить новые санкции против России, потому что, по его мнению,"есть шанс" на прогресс в урегулировании развязанной Путиным войны против Украины.

Предыстория:

  • После разговора с Путиным Трамп говорил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
  • При этом источники издания Financial Times рассказали, что европейские лидеры, с которыми Трамп говорил после разговора с Путиным, были "неприятно поражены" описанием со стороны Трампа результатов его звонка.

Трампроссийско-украинская войнапереговоры
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