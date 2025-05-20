Україна завершила скринінг 3 кластерів у перемовинах про вступ – єврокомісарка

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що в рамках перемовин про вступ до ЄС Україна вже завершила скринінг трьох перемовних кластерів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Кос перед початком засідання Ради ЄС у справах оборони та у закордонних справах 20 травня у Брюсселі

Деталі: Йдеться про кластери 1 – "Основи", 2 – "Внутрішній ринок" та кластер 6 – "Зовнішні відносини".

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Пряма мова Кос: "Україна виконала своє домашнє завдання, тож вона готова до того, щоб Кластер 1 "Основи" був відкритий. Минулого тижня ми надіслали до Ради ще дві перевірки по Кластеру 2 і Кластеру 6 для обох країн, України і Молдови", – заявила єврокомісарка.

За її словами, якщо робота просуватиметься з такою ж швидкістю, як зараз, то вони зможуть "провести всі скринінги до осені".

"І це також буде меседжем для України… Інтеграція України в ЄС буде ключовим елементом гарантій безпеки після початку мирних переговорів. Хочу, щоб було зрозуміло, що йдеться не лише про безпеку України, а й про безпеку Європи, Європейського Союзу", – переконана Кос.

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Передісторія:

Для кращого розуміння стану українсько-угорських стосунків читайте статтю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".