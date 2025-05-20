Украина завершила скрининг 3 кластеров в переговорах о вступлении – еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что в рамках переговоров о вступлении в ЕС Украина уже завершила скрининг трех переговорных кластеров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Кос перед началом заседания Совета ЕС по делам обороны и по иностранным делам 20 мая в Брюсселе

Детали: Речь идет о кластерах 1 – "Основы", 2 – "Внутренний рынок" и кластере 6 – "Внешние отношения".

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Прямая речь Кос: "Украина выполнила свое домашнее задание, поэтому она готова к тому, чтобы Кластер 1 "Основы" был открыт. На прошлой неделе мы прислали в Совет еще две проверки по Кластеру 2 и Кластеру 6 для обеих стран, Украины и Молдовы".

По ее словам, если работа будет продвигаться с такой же скоростью, как сейчас, то они смогут "провести все скрининги до осени".

"И это также будет месседжем для Украины... Интеграция Украины в ЕС будет ключевым элементом гарантий безопасности после начала мирных переговоров. Хочу, чтобы было понятно, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности Европы, Европейского Союза", – убеждена Кос.

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Предыстория:

16 января 2025 года Еврокомиссия направила Совету ЕС первый скрининговый отчет по кластеру 1 "Основы" для Украины.

Но в феврале 2025 года Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера с Украиной и пообещала блокировать открытие кластеров, пока не проведут "консультации" с населением по этому вопросу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже проголосовал в опросе – против членства Украины в ЕС.

Для лучшего понимания состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".