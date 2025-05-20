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В Україну приїхав норвезький престолонаслідник принц Хокон

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 20 травня 2025, 12:05
В Україну приїхав норвезький престолонаслідник принц Хокон
HEIKO JUNGE / NTB

Спадкоємець норвезького престолу Хокон прибув до України. Це перший приїзд члена королівської родини Норвегії за майже два десятиліття.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NRK

Деталі: Кронпринц Хокон прибув потягом вранці 20 травня та висадився "на станції за межами столиці" – ймовірно в районі Бучі-Ірпеня. Його зустріли посол Норвегії та українська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Олександром Міщенком.

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HEIKO JUNGE / NTB

Разом з кронпринцом прибув також міністр енергетики Тер’є Осланд. 

"Цей візит є проявом сильної і триваючої підтримки Норвегії для влади України та українського народу", – зазначили у комюніке пресслужби королівської родини. 

Кронпринцу організували візит до лікарні, де проходять реабілітацію поранені українські військові. Також його повезли до меморіалу загиблим захисникам у Мощуні – місці боїв, що мали ключове значення під час оборони Києва у лютому-березні 2022 року. 

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Далі плануються зустрічі з представниками української влади і представниками проєктів і програм, які Норвегія підтримує в Україні. 

Це перший візит представника королівської родини Норвегії в Україну за час повномасштабної війни та загалом з 2008 року, коли у Києві гостювала кронпринцеса Метте-Маріт. 

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