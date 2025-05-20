В Україну приїхав норвезький престолонаслідник принц Хокон
Спадкоємець норвезького престолу Хокон прибув до України. Це перший приїзд члена королівської родини Норвегії за майже два десятиліття.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NRK
Деталі: Кронпринц Хокон прибув потягом вранці 20 травня та висадився "на станції за межами столиці" – ймовірно в районі Бучі-Ірпеня. Його зустріли посол Норвегії та українська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Олександром Міщенком.
Разом з кронпринцом прибув також міністр енергетики Тер’є Осланд.
"Цей візит є проявом сильної і триваючої підтримки Норвегії для влади України та українського народу", – зазначили у комюніке пресслужби королівської родини.
Кронпринцу організували візит до лікарні, де проходять реабілітацію поранені українські військові. Також його повезли до меморіалу загиблим захисникам у Мощуні – місці боїв, що мали ключове значення під час оборони Києва у лютому-березні 2022 року.
Далі плануються зустрічі з представниками української влади і представниками проєктів і програм, які Норвегія підтримує в Україні.
Це перший візит представника королівської родини Норвегії в Україну за час повномасштабної війни та загалом з 2008 року, коли у Києві гостювала кронпринцеса Метте-Маріт.
Нагадаємо:
- У квітні уряд Норвегії схвалив збільшення допомоги Україні у 2025 році до майже 8 млрд доларів.
- Також з квітня 2025 року Норвегія офіційно приєдналась до "коаліції дронів" для України.
- Крім того, Норвегія продовжує допомагати з евакуацією з України важкохворих пацієнтів, що потребують спецтранспорту.