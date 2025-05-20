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В Украину приехал норвежский престолонаследник принц Хокон

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 20 мая 2025, 12:05
В Украину приехал норвежский престолонаследник принц Хокон
HEIKO JUNGE / NTB

Наследник норвежского престола Хокон прибыл в Украину. Это первый приезд члена королевской семьи Норвегии за почти два десятилетия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NRK

Детали: Кронпринц Хокон прибыл поездом утром 20 мая и высадился "на станции за пределами столицы" – вероятно, в районе Бучи-Ирпеня. Его встретили посол Норвегии и украинская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Александром Мищенко.

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HEIKO JUNGE / NTB

Вместе с кронпринцем прибыл также министр энергетики Терье Осланд.

"Этот визит является проявлением сильной и продолжающейся поддержки Норвегии власти Украины и украинского народа", – отметили в коммюнике пресс-службы королевской семьи.

Кронпринцу организовали визит в больницу, где проходят реабилитацию раненые украинские военные. Также его отвезли к мемориалу погибшим защитникам в Мощуне – месту боев, которые имели ключевое значение во время обороны Киева в феврале-марте 2022 года. 

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Далее планируются встречи с представителями украинской власти и представителями проектов и программ, которые Норвегия поддерживает в Украине.

Это первый визит представителя королевской семьи Норвегии в Украину за время полномасштабной войны и в целом с 2008 года, когда в Киеве гостила кронпринцесса Метте-Марит.

Напомним:

НорвегияУкраина
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